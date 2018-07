Bastidores: PSDB e comunicação pautam ‘recuo do recuo’ A pressão do PSDB e a estratégia de comunicação do governo pautaram a decisão de Michel Temer de “recuar do recuo” e manter o envio da reforma da Previdência ao Congresso antes das eleições. Temer bateu o martelo ao voltar da viagem à China, e a decisão foi consolidada em reunião entre o coordenador político do governo, Geddel Vieira Lima - que foi voto vencido na discussão, já que defendia abertamente que o projeto só fosse encaminhado após o pleito - e o presidente do PSDB, Aécio Neves.