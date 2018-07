''Batalha'' será dura, diz tucano O governador de São Paulo, José Serra, nome mais forte do PSDB para disputar a eleição de 2010, afirmou ontem que a "batalha" do ano que vem será muito dura. "Nós nos fortalecemos para uma batalha que vai ser dura. Não vai ser uma batalha tranquila, vai ser difícil, mas nós temos de enfrentar com determinação e com tranquilidade", declarou o governador durante a filiação do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, William Dib, ao PSDB. Ao comentar a filiação do novo tucano, que deixou o PSB, Serra disse que "não é fácil romper uma relação partidária, como também não é fácil romper uma relação conjugal".