Batalhão de Choque da PM é acionado para o Brás Os ambulantes não legalizados, impedidos de montar suas barracas nas ruas do Brás, região central da capital paulista, obrigaram, nesta madrugada de sábado, os policiais militares do 13º Batalhão a solicitarem apoio do Batalhão de Choque, acionado por volta das 3h30.