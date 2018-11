Batalhão utiliza arma menos letal na zona oeste do Rio Os policiais militares do batalhão de campanha montado no Conjunto de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, trocaram os fuzis por carabinas, uma arma menos letal, ideal para atuação em áreas pacificadas. A troca foi feita no último dia 8, segundo a Polícia Militar (PM).