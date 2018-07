Batalhas nas ruas de cidade na Ucrânia deixam nove mortos, diz ministério Forças ucranianas travaram batalhas de rua com separatistas na cidade de Ilovaisk, no leste do país, durante a madrugada de quarta-feira, buscando isolar as posições rebeldes perto da fronteira com a Rússia, disse um representante do Ministério do Interior.