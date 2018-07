Bateria da Acadêmicos do Tatuapé é o ouro da escola A bateria da Acadêmicos do Tatuapé representa o pote de ouro no final do arco-íris. A escola da zona leste de São Paulo conta a história do ouro e suas diversas representações. Aborda desde a descoberta até as ostentações e conquistas nos dias de hoje (bodas de ouro, disco de ouro, troféu Oscar, bola de ouro, Palma de ouro, medalha de ouro). Os contos infantis também serão lembrados, como Tio Patinhas e a Galinha dos Ovos de Ouro.