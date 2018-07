Bateria da Nenê embarca com Olodum para o Pelourinho Os carnavalescos da Nenê de Vila Matilde fecharam o desfile com muita emoção da dispersão e levantaram o presidente da escola, Rinaldo José Andrade, para aos gritos de "Tá pensando o quê? Eu sou Nenê, eu sou Nenê". O grupo baiano de percussão, Olodum, que teve participação no desfile fez um convite formal para que a bateria da escola abra amanhã o carnaval no Pelourinho, em Salvador, e segundo Andrade, a composição embarca logo mais para o evento.