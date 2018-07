Batida em Daytona deixa 28 torcedores feridos

Comissários da prova disseram que 14 torcedores foram enviados aos hospitais locais e outros 14 acabaram sendo tratados na pista da Flórida, que recebe a tradicional Daytona 500 no domingo.

"As coisas estavam voando em todo lugar", disse à ESPN o espectador Terry Huckaby, cujo irmão foi enviado ao hospital com a perna machucada. "Pneus voaram, tinha fumaça e tudo o mais."

Entre os feridos há um garoto de 14 anos que está em estado crítico, mas estável, e um homem que passou por uma cirurgia por causa de um grave ferimento na cabeça, segundo o site da ESPN.

O presidente do circuito de Daytona, Joie Chitwood, disse que funcionários estão reparando a pista e a corrida principal de domingo será realizada apesar do incidente.

"Primeiro e mais importante, nossos pensamentos e orações estão com os torcedores", disse Chitwood. "Após o incidente, respondemos da maneira apropriada, segundo os protocolos de emergência. O corpo médico apareceu imediatamente."

Tony Stewart venceu a corrida de sábado, que abre as cortinas para o maior evento norte-americano de stock car neste domingo, com Danica Patrick como a primeira mulher a começar na pole position.

CARRO SAI VOANDO

O acidente de sábado aconteceu depois que o piloto Regan Smith, que estava na liderança da corrida, tentou bloquear outro piloto nos últimos metros da corrida, e bateu em outro carro, segundo o site NASCAR.com.

"Foi minha culpa", disse Smith, que terminou em 14o, ao NASCAR.com. "Eu tentei bloquear e vou assumir responsabilidade, mas quando você vê a bandeira quadriculada em Daytona, você vai tentar bloquear e fazer tudo que for possível para ser o primeiro carro a cruzar a linha de chegada. Apenas não funcionou desta vez. Espero que tudo esteja bem com todos que estavam no acidente e com os torcedores."

A batida levantou o carro de Kyle Larson e arrancou o seu motor, apesar de o piloto ter saído dos destroços sem nenhum machucado.

"Parecia que eu estava sendo empurrado por trás", disse Larson à ESPN depois da batida.

Os feridos foram carregados em macas e levados ao Centro Médico de Halifax e ao Centro Médico da Flórida, na praia de Daytona.

O vice-presidente de operações da Nascar, Steve O'Donnel, disse que a grade de proteção, que foi destruída pelos destroços que saíram voando após o acidente, está sendo reposta e o incidente será avaliado.

"Estamos muito confiantes que estaremos prontos para a 55a corrida de Daytona, mas, como em qualquer outro incidente, vamos conduzir uma investigação minuciosa. Vamos trabalhar próximos ao circuito, como fazemos em todos nossos eventos, para descobrir o que pudermos e ver o que podemos aplicar no futuro", disse.