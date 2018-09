Batida entre carretas fere um e congestiona Dutra em SP

Uma pessoa ficou ferida após um acidente entre duas carretas, na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 9h30 desta quarta-feira, 21, um dos caminhões foi fechado pelo outro na pista expressa. Após a colisão, o motorista perdeu o controle do veículo, invadindo a pista local da rodovia. Com a batida, o motorista ficou preso às ferragens. Segundo a concessionária NovaDutra, duas faixas de rolamento das duas pistas ficaram interditadas, causando congestionamento de quatro quilômetros na pista expressa e de três quilômetros na pista local. Outro acidente, por volta das 5 horas, também complicou o trânsito na rodovia. Duas carretas colidiram na altura do km 210, em Guarulhos, na pista sentido São Paulo. Duas faixas chegaram a ser interditadas, gerando um congestionamento de oito quilômetros. O acidente não deixou feridos.