Batida entre carro e caminhão congestiona Marginal Tietê Uma colisão entre um caminhão e uma Kombi causou um grande congestionamento na tarde de hoje na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 16 horas, na pista expressa, sentido Castelo Branco, próximo à ponte Julio de Mesquita Neto. Três faixas de rolamento ficaram interditadas, causando o engarrafamento de mais de três quilômetros em cada uma das pistas da via. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no outro sentido, o excesso de veículos também deixava lento o tráfego na pista expressa, em dois trechos da Marginal. O pior deles estava entre a Ponte Vila Guilherme e a Rua Massinet Sorcinelli, com mais de 2 quilômetros. Já entre o Rio Tamanduateí e a Ponte da Casa Verde havia quase dois quilômetros de morosidade.