Batida entre carro e caminhão mata quatro no RS

Uma colisão frontal entre um Gol e um caminhão Scania provocou a morte de quatro pessoas da mesma família nesta madrugada, em Cachoeira do Sul, a 196 km de Porto Alegre. O acidente ocorreu na altura do km 296 da BR-290. A família ia para um velório em Rosário do Sul. Segundo a PRF e relatos de duas testemunhas, o Gol onde estavam as vítimas invadiu a contramão. No trecho onde aconteceu o acidente, a pista simples não permite ultrapassagens. Como não há sinas de frenagem na pista, suspeita-se que o motorista, Vilnei de Oliveira, de 44 anos, tenha dormido ao volante. Com o choque, além dele, morreram na hora sua esposa, Gláucia Oliveira da Silva, de 35 anos, e o enteado dele, Claudiomiro da Silva Mayer Rodrigues, de 13 anos. Gabriela da Silva Oliveira, de 7 anos, filha do casal, ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O irmão de Vilnei, Alcires de Oliveira, de 45 anos, sofreu lesões leves. O motorista do caminhão não se feriu.