Batida entre motos mata um e fere dois em Bauru-SP O motociclista Willian Deliberai Zuquieri, de 23 anos, morreu hoje quando a motocicleta que pilotava se chocou com outra no cruzamento das Ruas Machado de Assis e Rio Branco, em Bauru (SP). Na garupa da motocicleta estava Juliane Diniz Braga, de 18 anos. Ela se feriu com gravidade. Já o motociclista João Neves Pinto, de 32 anos, que vinha pela Rua Rio Branco, teve apenas escoriações pelo corpo.