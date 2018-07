Batida entre ônibus deixa um morto e 12 feridos no Rio Pelo menos uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas após dois ônibus baterem de frente numa estrada de terra às margens da rodovia RJ-116, no município de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira (06). A estrada de terra onde ocorreu o acidente dá acesso às obras do Complexo Petroquímico do Rio (Comperj).