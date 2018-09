Batida entre ônibus e caminhão fere 25 no interior de SP

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão canavieiro que estava vazio deixou 25 pessoas feridas na Rodovia Cândido Portinari, nesta sexta-feira, 30, em Cristais Paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 5h30, o caminhão estava cruzando a pista para entrar em uma fazenda quando foi atingido pelo ônibus, que transportava 48 passageiros. O veículo seguia de Minas para São Paulo. As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Franca, uma delas em estado grave. Havia neblina no momento da colisão.