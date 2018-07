Batida entre ônibus e caminhão mata um e fere 35 na BA Uma colisão entre dois veículos deixou 35 pessoas feridas e provocou a morte de uma mulher hoje, na Bahia. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 186 da BR-101, em São Gonçalo dos Campos, na região de Feira de Santana. Após invadir a contramão, um ônibus de turismo bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz e, em seguida, caiu numa ribanceira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de Silva, 34 pessoas que estavam no ônibus se feriram. Entre elas está a passageira Josefa Bezerra de Lima, que foi levada ao Hospital Cleriston de Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos. Silva e o motorista do caminhão, Cosme Alexandrino Santos, estão internados no mesmo hospital, em estado grave. De acordo com a PRF, o ônibus fazia o itinerário entre Fortaleza, no Ceará, e Osasco, na Grande São Paulo.