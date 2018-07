Batida entre ônibus e carreta mata 15 em MG

Um trágico acidente envolvendo uma carreta e um ônibus provocou a morte de pelo menos 15 pessoas por volta das 16h30 deste sábado, na BR-040, entre os municípios de Curvelo e Felixlândia, região central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), a carreta, que estava acompanhada de batedores, seguia no sentido Brasília. O ônibus fazia uma ultrapassagem, no sentido contrário, e não conseguiu desviar. Após bater na lateral da carreta, acabou tombando.

O trabalho de resgate é feito por dois helicópteros do Corpo de Bombeiros e por ambulâncias dos municípios vizinhos, mas está sendo dificultado pela chuva.

Os feridos estão sendo levados para hospitais em Felixlândia, Sete Lagoas e Belo Horizonte. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Curvelo.

A PRF não soube informar a qual empresa o ônibus pertence, apenas que o veículo seguia de Paracatu, Noroeste do Estado, para Ipatinga, no Vale do Aço. As duas pistas da BR-040, na altura do KM 395, permaneciam interditadas às 19h30.