Batman bate recorde de bilheteria na estréia nos EUA "O Cavaleiro das Trevas", o último filme protagonizado por Batman, bateu um novo recorde, ao arrecadar US$ 66,4 milhões no dia de sua estréia nos EUA, informou um executivo da produtora Warner Bros.A arrecadação da bilheteria da sexta-feira (dia 18) nos EUA superou a marca anterior de US$ 59,8 milhões, que era do filme "O Homem-Aranha 3", cuja estréia ocorreu no ano passado. "O Cavaleiro das Trevas está a caminho de superar o recorde de fim de semana, que também está nas mãos do "Homem-Aranha 3". No fim de semana de estréia, esse filme arrecadou US$ 151,1 milhões.O chefe de distribuição da Warner Bros., Dan Fellman, afirmou que a morte do protagonista Heath Ledger e os comentários sobre a interpretação do Coringa contribuíram para atrair o público para o filme."As críticas foram excelentes para o primeiro Batman do diretor Christopher Nolan, mas diretamente estelares para "O Cavaleiro das Trevas", afirmou o executivo. "Nunca vimos algo parecido", declarou Paul Dergarabedian, cuja empresa Media By Numbers estuda arrecadações de bilheteria.