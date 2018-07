Batman ficou na casa de policial após fugir O ex-policial militar Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, disse nesta quarta-feira, 22, que ficou na casa de André Oliveira, um policial do Regimento de Polícia Montada de Campo Grande, após fugir pela porta da frente do presídio de Bangu, em outubro de 2008, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.