Bauru sedia encontro da cadeia leiteira Será realizado amanhã, durante a Expo Bauru 2008, o 1º Encontro Estadual de Produtores de Leite. O evento é promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com o sistema Faesp/Senar, o Sindicato Rural de Bauru, a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). A proposta do encontro é levar informações para pequenos e médios produtores atendidos pelo Sebrae, que poderão conhecer novidades e técnicas para melhorar a gestão das propriedades leiteiras. Estão programadas palestras sobre os temas mercado de leite interno e externo, com o diretor da Láctea Brasil, Marcelo Pereira de Carvalho; gestão da propriedade leiteira, com o professor Vidal, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP); como conseguir melhorar a qualidade do leite, com José Augusto Horst, membro do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite da Rede Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL), e como aumentar a produtividade em pequenas áreas, com o pesquisador Arthur Chinelatto, da Embrapa. O Sebrae aproveita o evento para fazer a premiação de produtores do programa produtividade com qualidade.