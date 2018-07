Bayern de Munique vence Stuttgart e segue caminhando para o título

Em busca da Tríplice Coroa, o Bayern, que visita o Benfica no jogo de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões na próxima semana com uma vantagem por 1 x 0, tem 75 pontos. O segundo colocado Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Schalke 04 no domingo.

Franck Ribéry criou o primeiro gol do Bayern quando Georg Niedermeier, do Stuttgart, tentou cortar o seu drible e mandou a bola para as próprias redes, aos 31 minutos.

O Stuttgart parecia jogar com mais confiança que o Bayern, que também está nas semifinais da Copa da Alemanha e tenta repetir a Tríplice Coroa de 2013, quando conquistou os três principais títulos da temporada.

O técnico do Bayern Pep Guardiola substituiu Arturo Vidal aos 27 minutos, depois de um cartão amarelo e outra falta dura que poderia tê-lo expulsado, e o meia chileno foi direto para os vestiários.

Os visitantes acalmaram os nervos quando David Alaba controlou uma bola antes de atirá-la à primeira trave com um belo chute de perna esquerda, aos 7 minutos do segundo tempo.

Mas uma péssima ação defensiva dentro da área permitiu que Daniel Didavi, do Stuttgart, colocasse a bola por cima do goleiro Manuel Neuer para descontar e dar início a um final dramático.

O Bayern quase marcou novamente com Thiago, aos 33 minutos da etapa final, mas o goleiro Przemyslaw Tyton empurrou a bola por cima da trave para salvar os anfitriões, enquanto o Stuttgart continuava em busca do empate.

O brasileiro Douglas Costa resolveu o jogo sozinho, aos 44 minutos, cortando da direita e soltando um chute indefensável para selar a vitória do Bayern.