Bayern e Dortmund vencem e acirram disputa na liga alemã

Artilheiro da liga alemã, Mario Gomez abriu o placar para o Bayern com uma hora de jogo e fez seu 17º gol na temporada. Arjen Robben aumentou a conta nos acréscimos e levou seu time a 40 pontos em 19 partidas.

Certamente não foi o desempenho que os torcedores do Bayern esperavam depois da derrota da equipe para o Borussia Moenchengladbach na semana passada e uma ação de marketing a respeito de uma "contratação espetacular" que saiu pela culatra depois que ficou provado se tratar de propaganda vazia.

Os anfitriões, que buscam seu terceiro título, não pareceram nada afiados apesar da volta do lateral Franck Ribery de uma suspensão.

Depois de cabecear a sobra de uma cobrança de falta de Toni Kroos, Gomez aproveitou um rebote aos 15 minutos da etapa complementar.

O Bayern precisou esperar mais meia hora para ter certeza de sua primeira vitória na liga neste ano, quando o reserva Ivica Olic escapou da marcação e mandou uma bola por cobertura sobre o goleiro Diego Benaglio para o holandês Robben conferir.

O Dortmund continuou na cola do Bayern com a ajuda de dois gols do meio-campista japonês Shinji Kagawa, e Kevin Grosskreutz acrescentou mais um para o time bater o Hoffenheim.

Kagawa ainda fez mais um tento aos 10 minutos do segundo tempo, e Fabian Johnson diminuiu o déficit para os visitantes.

O Schalke, terceiro com 37 pontos, pode se juntar aos dois primeiros com 40 pontos se bater o Colônia ainda neste sábado.

Competindo na Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen virou a partida e empatou em 1 x 1 com o Werder Bremen, com Michael Ballack no banco após as críticas dos chefes do clube nesta semana. O time continua em sexto com 30 pontos, um atrás de seus adversários.

O Hamburgo se recuperou da surra de 5 x 1 do Dortmund na semana passada e bateu o Hertha Berlin por 2 x 1, indo para a 11ª colocação com 22 pontos.

Em quarto, o Borussia Moenchengladbach, com 36 pontos, pode ficar a um ponto da liderança vencendo o Stuttgart no domingo.