Bayern goleia Leverkusen para recuperar o terceiro lugar

O líder do campeonato alemão, Borussia Dortmund, tem 66 pontos e poderá ampliar sua vantagem para oito pontos se vencer o Freiburg mais tarde no domingo. O Leverkusen tem 61 e o Bayern de Munique tomou o terceiro lugar que era do Hanover 96 e tem 55 pontos, com quatro jogos a disputar.

"Fomos frios na hora de converter nossas oportunidades e fomos muito agressivos no primeiro tempo", disse o treinador interino do Bayern Andries Jonker em sua estréia, após a demissão de Louis van Gaal na semana passada.

"Os meninos sabiam o que tinham que fazer e fizeram exatamente isso", disse o holandês, que assumirá o time B do Bayern na próxima temporada.

O presidente do Bayern, Uli Hoeness, exigiu uma "explosão" contra o Leverkusen para tirar "a camisa de força" que seus jogadores usavam sob o comando de Van Gaal e o presidente teve seu desejo atendido.

O treinador do Leverkusen, Jupp Heynckes, que treinou o Bayern em 2009, olhou com descrença, sacudindo a cabeça com o péssimo desempenho defensivo de sua equipe na primeira derrota pelo campeonato desde 5 de fevereiro.

O Bayern precisa terminar em terceiro lugar para reservar um lugar na fase preliminar da Liga dos Campeões na próxima temporada, quando a final será realizada no próprio Allianz Arena.

O quarto lugar significaria jogar na Liga Europa, uma enorme indignação para o maior clube da Alemanha.

Foi a quarta vez que Gomes fez um hat-trick "pelo campeonato alemão nesta temporada, chegando aos 22 e assumindo a artilharia do torneio, dois à frente de Demba Cisse do Freiburg.

O atual campeão começou seu sonho quando Franck Ribery teve sua cobrança de escanteio desviada pelo capitão do Leverkusen Simon Rolfes que cabeceou contra sua própria meta logo aos sete minutos.

Mario Gomes ampliou a vantagem aos 28 minutos.

Gomez, que fez dupla de ataque com Miroslav Klose - algo raro nos tempos de Van Gaal - fez mais dois no final da primeira metade, compensando plenamente o Bayern da ausência de Arjen Robben por suspensão.

Eren Derdiyok descontou para o Leverkusen no segundo tempo mas Franck Ribery coroou um desempenho brilhante com uma jogada individual antes de marcar o quinto aos 30 da etapa final.