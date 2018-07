Bayern vence no fim com gol impedido O Porto venceu o Arsenal por 2 a 1, em Portugal, e o Bayern Munique derrotou a Fiorentina pelo mesmo placar, na Alemanha, ontem, pela Copa dos Campeões da Europa. Portugueses e alemães dependem, assim, apenas do empate no segundo confronto para chegar às quartas de final. O gol decisivo do Bayern foi marcado por Klose (foto) em clara posição de impedimento.