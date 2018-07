BB aguarda BC para assumir Nossa Caixa O Banco do Brasil (BB) informa que aguarda a homologação do Banco Central (BC) para concluir a incorporação da Nossa Caixa e cancelar seu registro na Bovespa. Os acionistas dos dois bancos aprovaram a incorporação, em assembleia, em 30 de novembro de 2009. O BC aprovou o negócio em março de 2009, falta a homologação. O BB comprou a Nossa Caixa em novembro de 2008, por R$ 5,38 bilhões, do governo paulista.