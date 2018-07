BB altera seis vice-presidentes com mandatos até 2010

A assessoria de imprensa do BB não soube informar o destino dos executivos que ocupavam as vice-presidências modificadas, mas disse que alguns deles já estavam aposentados e continuavam na ativa.

Na quarta-feira, fonte havia informado à Reuters sobre as alterações que ocorreriam nas vice-presidências do banco estatal após a mudança no comando da instituição, anunciada no começo de abril, quando Aldemir Bendine foi indicado para a presidência no lugar de Antonio Francisco de Lima Neto.

A troca na presidência do BB ocorreu em meio aos esforços do governo para que a instituição atue mais agressivamente na redução do spread bancário, a diferença entre o que um banco paga na captação de recursos e a taxa que cobra para conceder crédito.

Na prática, quatro executivos estão deixando vice-presidências do BB, já que um está apenas mudando de área e outro está assumindo a posição antes ocupada por Bendine.

A vice-presidência de Varejo e Distribuição será ocupada por Alexandre Corrêa Abreu, no lugar de Milton Luciano dos Santos.

O nomeado para a área de Negócios Internacionais e Atacado é Allan Simões Toledo, em substituição a José Maria Rabelo.

A vice-presidência de Cartões e Novos Negócios de Varejo, que era ocupada por Bendine, ficará com Paulo Rogério Caffarelli.

A vice-presidência de Governo será assumida por Ricardo Antonio de Oliveira, no lugar de Ricardo José da Costa Flores, que assumirá outra vice-presidência - a de Crédito, Controladoria e Risco Global. Esta última era exercida por Adézio de Almeida Lima.

A vice-presidência de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental será ocupada por Robson Rocha, em substituição a Luiz Oswaldo Moreira de Souza.

(Por Alberto Alerigi Jr.)