BB amplia em 26% oferta de crédito para agricultura em outubro Diante de reclamações do setor agrícola sobre a falta de crédito, o Banco do Brasil destinará 3,4 bilhões de reais para a agricultura em outubro, o que representa um crescimento de 25,9 por cento em relação ao volume previsto para o mês antes de a crise se acentuar. Trata-se de uma antecipação da disponibilidade de crédito, e isso não significa, por ora, que o banco aumentará os empréstimos para o setor na safra 2008/09. O banco, que responde por mais de 50 por cento do crédito agrícola ofertado pelo sistema financeiro no país, tinha previsão de emprestar, antes da turbulência financeira, 2,7 bilhões de reais em outubro. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, com a antecipação, o banco deverá ter liberado 10,1 bilhões de reais no acumulado de julho a outubro, para a safra 2008/09. As liberações de julho até meados de setembro somaram 6,7 bilhões de reais, alta de 34 por cento ante o mesmo período de 2007. O banco pretende liberar em financiamentos cerca de 30 bilhões de reais na safra 08/09, crescimento de aproximadamente 30 por cento ante 07/08. Em entrevista à Reuters na semana passada, o vice-presidente de Agronegócios do BB, Luís Carlos Guedes Pinto, afirmou que, se houver necessidade de mais crédito nesta safra, a instituição poderá negociar com autoridades do Ministério da Fazenda novos recursos para empréstimos. Segundo Guedes, o banco tem conseguido atender à demanda crescente, em um ambiente de escassez de crédito no mercado, e ele esclareceu que se alguns produtores estão com dificuldade de conseguir crédito, isso ocorre porque não pagaram dívidas anteriores. (Reportagem de Roberto Samora; edição de Marcelo Teixeira)