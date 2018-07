BB anuncia acordo para ter participação na Odontoprev

Em comunicado, o BB informou que a parceria envolve estudos em torno da criação de uma empresa com participação de 75 por cento do capital total (49,99 por cento das ações ordinárias e 100 por cento das preferenciais) da BB Seguros e de 25 por cento do capital total (50,01 por cento das ações ordinárias) da Odontoprev.

Os estudos prevêem ainda que a BB Seguros participará indiretamente de uma holding a ser constituída pelo banco e por outros dois acionistas relevantes da empresa de odontologia --Bradesco e ZNT Participações-- com 10 por cento do capital total da Odontoprev.

"Os mesmos estudos contemplam a disponibilização, em caráter de exclusividade, dos canais de distribuição do BB para a comercialização dos produtos do ramo odontológico, provenientes da parceria estratégica, pelo prazo de 10 anos, bem como a contratação de planos odontológicos aos colaboradores e dependentes do Banco do Brasil", segundo o BB.

