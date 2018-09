BB anuncia medidas emergenciais para Santa Catarina O conselho diretor do Banco do Brasil aprovou hoje uma série de medidas emergenciais para apoio aos moradores das regiões atingidas pelas enchentes em Santa Catarina. Segundo nota divulgada hoje, o Banco do Brasil vai dar tratamento especial aos clientes que, em virtude das chuvas, tenham dificuldades de realizar ou quitar suas operações bancárias. Entre as medidas definidas hoje, o BB autorizou as agências do Estado a ofertar a possibilidade de renovação ou renegociação de débitos. Também foi definida a abertura de linha de crédito com condições diferenciadas para atendimento preferencial às pessoas físicas, empresas e agroempresários atingidos pelas chuvas. Entre as condições diferenciadas, o BB listou a redução dos encargos financeiros e prazos e carências alongados, fluxo especial na análise das solicitações de empréstimos, e a revisão, quando for o caso, do limite de crédito desses clientes. O banco também abriu uma conta especial para doações - Conta 80.000-7, Agência 3582-3 - cujos recursos serão repassados para a Secretaria de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Todas as doações de alimentos obtidas em eventos esportivos realizados pelo BB também serão destinadas às vítimas das chuvas, além da abertura de espaços das Associações Atléticas do Banco do Brasil (AABB) para receber desabrigados.