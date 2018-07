BB aumenta em 30% oferta de crédito rural para 2009/10

A instituição afirmou que terá 39,5 bilhões de reais para financiar a agricultura brasileira em 2009/10, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira.

"Desse total, 9,4 bilhões de reais vão financiar a agricultura familiar e 30,1 bilhões de reais vão atender aos demais produtores e suas cooperativas", afirmou o banco, o principal financiador do agronegócio brasileiro.

Na temporada anterior, o banco afirmou ter ofertado 30,5 bilhões de reais.

A maior oferta de recursos está em linha com o Plano Safra, cujo montante para financiamentos cresceu 37 por cento -- veja mais em: --, num ambiente em que o crédito privado está mais escasso e caro.

Segundo o comunicado, as agências do Banco do Brasil já operam a contratação de todas as linhas de crédito rural e Pronaf do Plano Safra 2009/2010.

"Os recursos autorizados para desembolso em julho de 2009 são da ordem de 2 bilhões de reais", informou o banco, acrescentando que a efetivação do empréstimo vai depender da análise de crédito, do retorno dos recursos emprestados em anos anteriores e do comportamento dos depósitos à vista e da poupança rural ao longo do ano-safra.

O plantio da safra 09/10 de grãos começa em meados de setembro, em alguns municípios de Mato Grosso, maior produtor de soja do país.

(Texto de Roberto Samora)