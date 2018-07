BB compra norte-americano EuroBank por US$6 milhões

"A aquisição do EuroBank contribuirá para a expansão dos negócios do BB nos EUA e lhe permitirá atuar no mercado de varejo norte-americano, com foco no atendimento das comunidades brasileira e hispânica residentes naquele país", afirma a instituição em comunicado ao mercado.

O EuroBank é um pequeno banco com sede em Coral Gables, na Flórida, e tem operado mais na área de empréstimos para imóveis comerciais, de acordo com seu perfil disponível no site da agência reguladora financeira Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). A instituição possui três agências.

O BB afirma que o banco norte-americano tinha ativos de 102,1 milhões de dólares e carteira de crédito de 74,8 milhões no final de 2010. O patrimônio líquido na época era de 5,5 milhões de dólares.

(Por Alberto Alerigi Jr.)