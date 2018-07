BB conclui a compra de 50% do Votorantim O Banco do Brasil, presidido por Aldemir Bendine, anunciou ontem que concluiu a compra de 50% do capital total do Banco Votorantim por R$ 4,2 bilhões, em operação anunciada em janeiro. O BB pagará R$ 3 bilhões pela compra de ações ordinárias e fará um aporte de R$ 1,2 bilhões com a subscrição de ações preferenciais do Votorantim.