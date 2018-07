BB descarta emissão de ações em 2012 e 2013

Mesmo após a esperada implementação de regras de capital bancário mais rígidas por reguladores este ano, o BB tem acesso suficiente a fundos e capital suficientes para sustentar suas operações atuais, disse o vice-presidente financeiro Ivan Monteiro, a investidores num conference call nesta quarta-feira.

A questão tem dificultado a performance da ação do banco nos últimos meses. Expectativas de uma venda de ações costumam desvalorizar os papéis de uma empresa devido a preocupações de que a transação diluirá os atuais acionistas. A ação do banco caiu 18 por cento no ano passado.

"Nós queremos restaurar a confiança e insistir que não temos intenção de acessar os mercados de ações com uma oferta, tanto em 2012 quanto em 2013", disse Monteiro. "Nossa posição de capital é confortável".

A ação do banco subia pelo terceiro dia seguido nesta quarta-feira, com valorização de 2,4 por cento, a 28,14 reais após os comentários de Monteiro. O papel, que teve alta de 11 por cento em 2012, atingiu o maior nível em pelo menos um ano.

"Em nossa opinião, essa é uma consideração muito bem-vinda e deve amenizar preocupações sobre necessidade de capital no Banco do Brasil, ajudando a melhorar o sentimento do mercado e diminuindo o risco de excesso de ações no mercado a curto e médio prazo", disse Roberto Attuch, diretor de pesquisa de ações na América Latina e analista-sênior de bancos no Barclays Capital, numa nota a clientes.

A proporção de solvência do capital do Banco do Brasil, a percentagem de equity para ativos pesada por diferentes níveis de risco, terminou o ano passado em 14 por cento, acima do mínimo do banco central de 11 por cento. Nesses níveis, o Banco do Brasil estima que poderia aumentar desembolsos de empréstimos em 156 bilhões de reais.

Incluindo uma oferta de bônus em janeiro como objetivo de aumentar o capital, a proporção de solvência do banco é de 14,3 por cento.