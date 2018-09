BB DTVM mira R$1bi em fundo de energia e expansão na América Latina

O fundo, lançado em agosto em parceria com o Banco Votorantim e com um investidor estrangeiro ainda não revelado, aportará recursos em projetos de geração de energia eólica e partir de biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas.

"Este deve ser o primeiro de outros fundos na área de infraestrutura", disse à Reuters o presidente da BBDTVM, Carlos Massaru Takahashi, nesta terça-feira.

De acordo com o executivo, os investimentos do primeiro produto terão um horizonte de até 30 anos.

A meta é investir entre 30 e 35 projetos. A ideia é listar o fundo, assim como os demais de infraestrutura, na bolsa. Cerca de 15 por cento da distribuição será feita a investidores pessoas físicas.

"A oferta pulverizada vai ajudar na liquidez na negociação desses produtos", disse Takahashi.

A instituição, a maior gestora de recursos do país segundo a Anbima, com 410 bilhões de reais em recursos sob gestão, também está estudando o lançamento de outros fundos ligados a outros setores de infraestrutura, como aeroportos e concessões de transportes públicos.

A opção pelo setor de energia renovável tem a ver com a política do BB de investir em iniciativas ligadas à sustentabilidade. A BB DTVM também administra um fundo multimercado chamado Global Acqua, que aplica em empresas da cadeia de recursos hídricos no Brasil e no exterior, atualmente com 132 milhões de reais.

AQUISIÇÕES

A BB DTVM também está prospectando oportunidades de crescimento na América Latina, inclusive com possíveis aquisições no Peru, Chile e Colômbia, seguindo os passos recentes de competidores do país.

"Estamos discutindo qual o modelo adequado, mas pode contar com aquisições", afirmou Takahashi.

O Banco BTG Pactual anunciou em agosto que negocia com a corretora chilena Celfin uma possível fusão. Poucos dias antes, o Itaú Unibanco anunciara parceria com a também chilena Munita, Cruzat & Claro (MCC) na área de gestão de fortunas.