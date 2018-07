BB e Caixa poderão comprar parte de instituições financeiras O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal poderão comprar diretamente, ou por meio de subsidiárias, participações em instituições financeiras com sede no país, autorizou o governo federal nesta quarta-feira, por meio de Medida Provisória publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a medida, os dois bancos federais poderão comprar participações em instituições financeiras, públicas ou privadas, sediadas no Brasil, incluindo empresas dos ramos securitário, previdenciário e de capitalização, entre outras. A MP autoriza ainda que o Banco Central faça operações de swap de moedas com bancos centrais de outros países. O presidente do BC, Henrique Meirelles, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, darão uma entrevista coletiva a partir das 11h, na sede do Ministério da Fazenda em Brasília, para explicar a Medida Provisória. (Reportagem de Renato Andrade)