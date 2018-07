BB e sul-africano FirstRand decidem cancelar banco de veículos O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira que decidiu junto com o FirstRand, da África do Sul, cancelar a criação de um banco para financiamento de veículos no país. O Banco do Brasil "recebeu comunicado do FirstRand informando de sua opção por não dar continuidade à criação de um banco múltiplo para atuar no mercado brasileiro de financiamento e arrendamento de veículos", informou o BB em comunicado ao mercado. A nova instituição receberia investimentos de 980 milhões de reais do BB nos dois primeiros anos de funcionamento. O início das operações estava previsto para o primeiro semestre de 2009 com equilíbrio financeiro ocorrendo 2010. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)