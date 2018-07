BB espera aumento de até 35% das concessões de crédito em maio O Banco do Brasil percebeu um avanço entre 20 por cento e 25 por cento no volume de novas contratações de crédito em abril, após o anúncio de cortes agressivos de juros em abril, disse o diretor de micro e pequenas empresas do BB, Adilson do Nascimento Anísio.