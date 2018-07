BB investirá R$ 62 mi para melhorar oferta de água

O Água Brasil, fruto da parceria do BB com a Fundação Banco do Brasil, a organização não governamental WWF Brasil e a Agência Nacional de Águas (ANA), tem como principal objetivo contribuir para a conservação dos recursos hídricos. O programa também orienta os produtores rurais a adotar práticas sustentáveis nos negócios.

Para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado no sábado, 22, o BB vai lançar uma campanha entre funcionários e clientes batizada de "Seja um Guardião das Águas". No site do banco será possível baixar quatro opções de capas e avatares para personalização de redes sociais. Jogos e aplicativos permitirão que os interessados façam um teste de como estão consumindo a água e maneiras de utilizá-la de maneira mais racional. Voluntários cadastrados no site até o dia 13 de abril receberão sementes para plantar árvores e poderão concorrer a prêmios. Ainda em relação ao tema, nesta semana, o BB patrocinou o Fórum Água, em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que ocorreu em São Paulo.