BB libera R$ 100 milhões para pessoas com deficiência O Banco do Brasil ultrapassou a marca de R$ 100 milhões em desembolso na linha destinada a financiar itens de tecnologia assertiva para pessoas com deficiência. Segundo o BB, mais de 16 mil clientes já contratam empréstimo na instituição para financiar os bens e serviços. Na comparação do que foi liberado no primeiro trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, houve incremento de 16%.