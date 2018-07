BB lidera captações externas do Brasil em 2012--Anbima

Pelo levantamento, nos primeiros dois meses do ano, foram levantados 16,83 bilhões de dólares pelo país em emissões internacionais, o mercado de dívida mais ativo no período.

Por volume financeiro, o BB foi o que mais coordenou operações, com 10,7 bilhões de dólares no período, seguido pelo Citigroup, com 10,05 bilhões de dólares, e pelo JPMorgan (9,75 bilhões de dólares).

Itaú BBA (9,275 bilhões de dólares), Santander (8,75 bilhões de dólares) e Morgan Stanley (7,7 bilhões de dólares), ficaram em quarto, quinto e sexto, respectivamente.

No mercado doméstico, as emissões de renda fixa somaram 11,5 bilhões de reais no primeiro bimestre do ano. Em originação, o BBA foi o líder, com 2,64 bilhões de reais, seguido por Bradesco BBI (2,54 bilhões de reais) e por BTG Pactual (1,99 bilhão de reais).

Já em distribuição, o BTG Pactual ficou na dianteira, com 1,77 bilhão de reais. O Itaú BBA foi o vice-líder, com 1,62 bilhão de reais, à frente do Bradesco BBI, com 516,9 milhões de reais.

Não houve operações de renda variável no período.

(Por Aluisio Alves)