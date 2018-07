BB Seguridade fará maior IPO no Brasil desde 2009

O Banco do Brasil ofertará lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional.

A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre 15 e 18 reais, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril, segundo prospecto. O período de reserva para investidores interessados na operação ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês.

Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a operação tem potencial para alcançar até 12,15 bilhões de reais.

Segundo o prospecto, investidores não institucionais de varejo poderão fazer reservas de ações do IPO diretamente ou via cotas do fundo FIA-BB Seg.

A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os 14 bilhões de reais levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009. A operação supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou 3,65 bilhões de reais.

Quando oficializou sua intenção de fazer um IPO da BB Seguridade em novembro passado, o Banco do Brasil havia informado que os planos envolviam também uma oferta primária, além da distribuição secundária.

A venda das ações da área de seguros, previdência complementar e capitalização do Banco do Brasil tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, num total de 12 instituições participantes.

O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.

(Por Alberto Alerigi Jr.)