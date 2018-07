BB Seguridade faz acordo de cessão com BB, Icatu e Brasilcap A BB Seguridade anunciou nesta sexta-feira que seu controlador Banco do Brasil, a BB Corretora de Seguros, a Icatu e a Brasilcap assinaram contrato de cessão de direitos para iniciar a venda de produtos de capitalização nas agências do Banco do Brasil originárias do Banco Nossa Caixa.