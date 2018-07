BB vê habitação e infraestrutura liderando crédito em 2013

SÃO PAULO, 21 Fev (Reuters)- Após surpreender o mercado com lucro e crescimento do crédito acima das expectativas, o Banco do Brasil elegeu os setores imobiliário e de infraestrutura como principais motores de expansão dos financiamentos a partir de 2013.

O maior banco da América Latina anunciou nesta quinta-feira que sua carteira de financiamentos fechou o ano passado em 580,8 bilhões de reais, após ter subido 24,9 por cento no ano. Isso fez seu lucro do quarto trimestre atingir 3,97 bilhões de reais, 33,5 por cento acima do mesmo período do ano anterior, e melhor que a previsão média de analistas ouvidos pela Reuters, de 2,464 bilhões de reais.

O dado reforçou a dicotomia entre bancos públicos e privados em 2012, com os primeiros executando a ordem do governo de acelerar as concessões para tentar aquecer a economia em desaceleração, enquanto seus concorrentes privados puseram o pé no freio, em meio à escalada dos calotes.

O ritmo de expansão da carteira de financiamentos do BB, quase o triplo da média de Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil, só ficou atrás do também estatal Caixa Econômica Federal, cujo crédito subiu 42 por cento em 2012.

De quebra, o BB ainda viu seu índice de inadimplência, medida pelo saldo de operações vencidas com mais de 90 dias, recuar a 2,05 por cento, ante 2,16 por cento no fim de 2011. As despesas com provisões para calotes cresceram 25,7 por cento ante igual trimestre de 2011, para 3,6 bilhões de reais.

Diante dos sinais de estafa da expansão da atividade varejista no país, o BB sinalizou que pretende se concentrar em linhas de crédito de prazos mais longos, como de habitação, que cresceu 68,5 por cento no ano passado, para 12,9 bilhões de reais.

"Nossa meta é fechar esse ano com uma carteira imobiliária de pelo menos 27 bilhões de reais", disse a jornalistas o presidente-executivo do BB, Aldemir Bendine.

Outro alvo do banco é o setor de infraestrutura, que deve gerar demanda por financiamentos da ordem de 200 bilhões de reais nos próximos dois anos, segundo o executivo.

Com isso, o banco prevê crescer de 16 a 20 por cento sua carteira total de empréstimos neste ano, novamente acima da previsão dos bancos privados, de expansão de 15 por cento no período.

Refletindo o resultado acima do esperado do quarto trimestre, expectativas otimistas para este ano e ainda o fato de que o BB deve ter uma receita extraordinária com a oferta pública de ações de seu braço de seguros BB Seguridade, previsto para acontecer nos próximos meses, as ações do grupo fecharam em alta 4,07 por cento, a 25,29 reais, enquanto o Ibovespa recuou 0,04 por cento.

CETICISMO

Mesmo admitindo que os resultados foram acima das previsões, analistas avaliaram o balanço com cautela. A equipe de análise do Goldman Sachs afirmou que o avanço do BB ocorreu num momento de incertezas sobre o crescimento econômico e a inflação, o que levou os demais bancos a serem mais cautelosos.

O Credit Suisse afirmou, em relatório, que os resultados do quarto trimestre, quando o BB obteve um retorno sobre patrimônio de 27 por cento, alta de 4,5 pontos percentuais no ano a ano e bem acima dos rivais, não são sustentáveis.

"O BB expandiu o crédito agressivamente em meio a um cenário de fraca atividade econômica e alto endividamento dos tomadores", afirmaram a equipe de análise do Credit chefiada por Marcelo Telles, prevendo que o BB terá que fazer maiores provisões para perdas.

2012

O BB fechou o ano passado com uma alta anual de 17,2 por cento nos ativos totais, para 1,15 trilhão de reais. O lucro líquido acumulado do ano somou 12,2 bilhões de reais, 0,2 por cento maior que em 2011.