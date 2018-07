BBC bate recorde de dominó humano com colchões

O programa infantil Blue Peter, transmitido pela BBC na Grã-Bretanha, bateu o recorde mundial de "dominó humano com colchões", de acordo com o Guinness World Records.

A brincadeira, que foi transmitida ao vivo pela TV, substitui os tradicionais dominós por pessoas enfileiradas encostadas em colchões.

Participaram do evento cem "dominós humanos", entre eles apresentadores de televisão e uma garota do tempo da BBC, além de várias pessoas fantasiadas.

Uma equipe do Guinness World Records também estava presente para verificar o novo recorde. Para que isso fosse feito, cada colchão "precisava tocar o colchão de trás e era necessário que houvesse uma cadeia consecutiva de colchões caídos".

O evento começou no pátio do Centro de TV da BBC, em Londres, e terminou dentro do estúdio do Blue Peter. Os colchões foram depois doados à instituição de caridade Cancer Research UK.

O recorde anterior era de 80 colchões, estabelecido por uma empresa de colchões australiana em agosto deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.