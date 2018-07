BBC Brasil: De casa nova

A redação da BBC Brasil em Londres mudou de endereço e funciona agora em um moderno prédio no coração da capital britânica, que é uma ampliação da histórica Broadcasting House.

Em 2013, o prédio se tornará o maior centro de produção de notícias multilíngue do mundo, com cerca de 6 mil funcionários, nove estações de rádio, três canais de notícias 24 horas e um público de mais de 285 milhões de pessoas ao redor do mundo.

Além da Global News Division, que inclui a BBC Brasil, a BBC britânica também funcionará no prédio, com sua produção jornalística para rádio, TV e internet, além da parte de música.

O edifício também terá espaços abertos ao público, que poderá acompanhar o trabalho na redação principal.