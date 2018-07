BBC Brasil e CBN realizam série de debates 'O Futuro do Brasil'

A BBC Brasil e a rádio CBN realizam neste mês de setembro uma série de três debates com especialistas de diversas áreas com o objetivo de analisar os principais desafios a serem enfrentados pelo Brasil nos próximos anos.

Abordando quatro grandes temas - economia, educação, política externa e meio ambiente - os encontros do ciclo 'O futuro do Brasil' acontecerão em São Paulo e também contarão com a presença de jornalistas da BBC Brasil e da CBN.

Todos os debates serão realizados entre 20h e 21h30 no Espaço Reserva Cultural (Av. Paulista, 900, São Paulo). Os interessados em participar da plateia devem se inscrever neste . As vagas são limitadas.

Encontros

O primeiro debate, marcado para o dia 13, terá como tema 'A Riqueza do Brasil - Os Desafios da Economia' e trará entre os debatedores o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, além dos economistas Fabio Giambiagi, Antônio Corrêa Lacerda e Paulo Francini.

Participam também a correspondente da BBC Brasil em Brasília, Fabricia Peixoto, e o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, da CBN.

'A Capacidade do Brasil - O Papel da Educação' é o tema do segundo encontro, que acontece no dia 20 de setembro e contará com a presença dos economistas Gustavo Ioschpe e Naércio Menezes Filho, de Ilona Becskeházy, diretora-executiva da Fundação Lemann, e de Mozart Neves Ramos, da ONG Todos pela Educação.

O subeditor da BBC Brasil, Diego Toledo, e o jornalista da CBN, Milton Jung, também participam do encontro.

O último debate acontece no dia 27 de setembro e terá como tema 'O Brasil no Mundo - Política Externa e a Defesa do Meio Ambiente'.

Participam do encontro Ricardo Seitenfus, representante da OEA no Haiti, o ex-ministro das Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia, José Eli da Veiga, professor da Faculdade de Economia da USP, e Sérgio Besserman, professor de Economia da PUC-RJ.

O encontro também terá a presença de Rogério Simões, diretor da BBC Brasil, e do jornalista Heródoto Barbeiro, da CBN.

Os debates estarão disponíveis nos sites da BBC Brasil e da CBN (www.cbn.com.br) e também serão transmitidos pela rádio no final de semana seguinte à sua realização. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.