BBC Click: Confira as novidades de tecnologia

O boletim de tecnologia Click desta semana mostra que 2012 pode ser o ano em que os preços de tablets vão cair.

A Sony já reduziu em US$ 100 o preço dos seus produtos da série S, enquanto a fabricante do Blackberry, a canadense RIM, baixou para US$ 300 todas as versões do Playbook.

O modelo melhor, com 64 Gigabytes sai por menos da metade dos US$ 699 originais.

A Google comprou mais de 200 patentes da IBM. A maioria deve apenas servir de munição para a guerra de patentes entre gigantes da tecnologia como Apple, Google e Samsung.

Mas uma delas pode ter um uso mais prático e acabar na rede social Google+.

Este ano também pode ser bom para hackers que tentam encontrar falhas de software feitos para servirem de utilitários para empresas.

Mozilla, Google e Facebook já oferecem recompensas para isso, mas a gigantesca rede social foi ainda mais longe, oferecendo um cartão de débito exclusivo, o Visa White Hat.

E o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estreou sua página no website de compartilhamento de fotos Instagram.

Acelerando a campanha para a reeleição, Obama já começou a divulgar fotos no conhecido aplicativo para smartphones. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.