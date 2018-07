BBC Click: Disputa judicial na China pode ameaçar vendas da Apple no mundo

O boletim de tecnologia Click desta semana traz o novo capítulo da disputa entre a companhia chinesa Proview e a Apple.

A Proview está pedindo para o governo chinês proibir a importação e exportação dos produtos ligados ao iPad que violam o que eles alegam ser a marca registrada pela Proview, o nome iPad.

Se o pedido for atendido, poderá ser uma ameaça real às vendas da Apple no mundo todo, pois a China é uma base importante para a fabricação dos produtos Apple.

E, no Irã, os internautas alegaram que o acesso a email e redes sociais sofreu restrições nos últimos dias.

Os problemas destes serviços, que parecem ser intermitentes, afetaram conexões seguras com a internet.

O Ministério das Comunicações e Tecnologia do Irã afirmou que não sabe de nenhum problema.

A gigante do e-commerce, a Amazon, está procurando especialistas para desenvolver novos modelos de distribuição de produtos online e da forma tradicional.

A medida vai transformar a Amazon em um serviço de vídeo digital que distribui conteúdo original.

E, no Instituto Fraunhofer, em Berlim, pesquisadores desenvolveram uma vitrine com a tecnologia que permite a compra a qualquer hora do dia.

O sistema conta com uma câmera que grava os movimentos das mãos do consumidor. O consumidor pode então olhar o catálogo de produtos da loja pelo dispositivo da vitrine e ver detalhes e preços dos produtos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.