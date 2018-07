BBC Click: FBI e Facebook desmantelam gangue de hackers

O FBI, trabalhando junto com o Facebook, conseguiu desmantelar uma gangue de hackers cujos crimes podem ter causado um prejuízo de USR 850 milhões.

Dez pessoas foram presas em vários países.

O boletim de tecnologia desta semana traz ainda as novas configurações do Facebook, mais rápidas para aqueles que não querem autorizar os amigos a divulgarem fotos.

E também o novo serviço de compartilhamento de fotos do Twitter, um celular russo com duas telas e o papa Bento 16 no Twitter.