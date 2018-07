BBC Click: Insatisfação entre os usuários do Facebook

Os usuários do Facebook estão reclamando da possibilidade de não poder mais votar para aprovar ou não mudanças no site da rede social.

A companhia afirma que o sistema de votos entre os usuários estimula mais quantidade do que qualidade de feedback.

As novas configurações de privacidade também podem fazer com que o usuário receba mais emails indesejáveis de outros usuários ou spams.

O boletim Click desta semana traz ainda o lançamento do Wii mini e o mais novo recorde do fenômeno sul-coreano Gangnam Style no YouTube.