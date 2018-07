BBC Click: iPhone 5 divide especialistas e fãs do smartphone da Apple

Cinco anos depois de Steve Jobs lançar o primeiro modelo do iPhone, que revolucionou a indústria de celulares, a Apple lançou o iPhone 5 dividindo os que esperavam uma outra revolução.

O novo telefone revelado na quarta-feira em San Francisco é mais leve, mais fino mas não é tão diferente do modelo anterior, o 4S.

O preço do iPhone 5 também não muda muito, mas, pelo menos, os modelos anteriores podem ter uma queda nos preços.

O boletim de tecnologia fala também do lançamento de uma espécie de provador virtual.

Uma pequena empresa de São Francisco lançou o Fitiquette, que permite aos usuários provar as roupas antes da compra online em manequins virtuais feitos com as medidas do consumidor.

E os militares americanos apresentaram um cão robótico, o AlphaDog.

Ele obedece ordens graças a uma tela sensível ao toque, caminha mais de 30 quilômetros sem intervalo e pode levar cargas de até 180 quilos.